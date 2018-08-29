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В МИДе назвали фейком сообщения о встрече спецслужб США и Сирии

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов назвал фейком сообщения СМИ о якобы состоявшейся в Дамаске встрече высокопоставленных представителей спецслужб США и Сирии.

«У нас нет такой информации. Думаю, это фейковые новости, как обычно», — приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее ливанская пресса писала о том, что в июне в сирийской столице побывали представители американских спецслужб, которые провели консультации с правительством арабской республики.

28 августа турецкие СМИ сообщили о планах США создать военную инфраструктуру в Сирии, чтобы установить на севере страны бесполетную зону, которая, предположительно, протянется от Манбиджа до Дейр-эз-Зора.

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