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СМИ узнали о запросе Помпео на встречу с Лавровым

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Фото: TASS/Liu Jie
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Госсекретарь США Майк Помпео пытается достичь понимания с Москвой. По указанию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа он запросил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Лавров согласен на проведение этой встречи, сообщает The Washington Post. Он предложил также включить в программу обсуждения три темы, которые интересуют российскую сторону: контроль вооружений, создание бизнес-совета для улучшения торговых взаимоотношений стран, а также научное взаимодействие.

Дата и место встречи пока не названы. По словам источников издания, она может состояться на полях саммита ООН в конце сентября.

28 августа Лавров заявил, что Россия отреагирует на новые санкции США прагматично и исходя из принципа взаимности. Он подчеркнул, что попытки общаться на языке ультиматумов ни к чему не приведут. 

«При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга», — добавил дипломат.

Новые санкции американской администрации против России вступили в силу 27 августа. Они предусматривают запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям и ряд других ограничений.

Причиной введения ограничений послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были обнаружены без сознания британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон заявил, что их отравили газом класса «Новичок» российского производства. Москва категорически отрицает все обвинения и требует открытого и независимого расследования.

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