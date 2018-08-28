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В МИД РФ отреагируют на санкции США по принципу взаимности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия отреагирует на новые санкции США прагматично и исходя из принципа взаимности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности», — подчеркнул глава российского МИДа в интервью словацкой газете «Правда».

Лавров в очередной раз отметил, что попытки построить разговор с Россией на языке ультиматумов не имеют перспектив.

«При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга», — добавил российский министр.

Новые санкции американской администрации против России вступили в силу  27 августа. Они предусматривают запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям и ряд других ограничений.

Причиной введения ограничений послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были обнаружены без сознания британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон заявил, что их отравили газом класса «Новичок» российского производства. Москва категорически отрицает все обвинения и требует открытого и независимого расследования.

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