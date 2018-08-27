В Moody’s оценили влияние новых антироссийских санкций США
Возможное введение американскими властями санкций против госбанков России вряд ли вызовет общесистемный банковский кризис, при этом они будут препятствовать способности финансовых учреждений предоставлять кредиты. Такие выводы представлены в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.
«Низкая зависимость России от нетрадиционной добычи нефти ограничивает потенциальные последствия из-за отсутствия участия США в ее нефтяных проектах», — приводит «РИА Новости» текст документа.
Новые антироссийские санкции США вступили в силу с 27 августа. Они предусматривают запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям и ряд других ограничений.
Причиной введения ограничений, как уточнили в американской администрации, послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были обнаружены без сознания британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Лондон заявил, что их отравили газом класса «Новичок» российского производства. Москва категорически отрицает все обвинения и требует открытого и независимого расследования.
Через три месяца американская сторона может ввести еще один пакет санкций. Он предусматривает понижение уровня дипотношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта. В российском МИДе уже готовят ответные меры.