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В Moody’s оценили влияние новых антироссийских санкций США

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Возможное введение американскими властями санкций против госбанков России вряд ли вызовет общесистемный банковский кризис, при этом они будут препятствовать способности финансовых учреждений предоставлять кредиты. Такие выводы представлены в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

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«Низкая зависимость России от нетрадиционной добычи нефти ограничивает потенциальные последствия из-за отсутствия участия США в ее нефтяных проектах», — приводит «РИА Новости» текст документа.

Новые антироссийские санкции США вступили в силу с 27 августа. Они предусматривают запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям и ряд других ограничений.

Причиной введения ограничений, как уточнили в американской администрации, послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были обнаружены без сознания британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон заявил, что их отравили газом класса «Новичок» российского производства. Москва категорически отрицает все обвинения и требует открытого и независимого расследования.

Через три месяца американская сторона может ввести еще один пакет санкций. Он предусматривает понижение уровня дипотношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта. В российском МИДе уже готовят ответные меры.

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