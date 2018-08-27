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В Кремле рассказали об ответе на новые санкции США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва примет решение по реакции на новые антироссийские санкции со стороны США, исходя из собственных интересов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта политика не имеет перспектив»
Президент России дал оценку новым американским санкциям

«Мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые меры, новые рестрикции, и какие действия в интересах Российской Федерации [они] потребуют», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин «неоднократно заявлял, что он будет делать на фоне подобных недружественных шагов то, что будет наилучшим образом соответствовать интересам нашей страны».

Новые санкции США против России из-за «дела Скрипалей» вступили в силу с 27 августа. Новые меры предусматривают запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям и ряд других ограничений.

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