МИД назвал политику США в отношении РФ непоследовательной

Вашингтон ведет себя непоследовательно по отношению к Москве, такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете «Правда».

Российский министр отметил, что непоследовательность США проявляется в одновременном заявлении о готовности к диалогу и введением санкций против страны.

«Несмотря на заверения американцев в готовности к диалогу, мы по-прежнему сталкиваемся с недружественными шагами, обостряющими и без того непростую ситуацию в отношениях. Так, 8 августа было объявлено о новых антироссийских мерах под предлогом нашей якобы причастности к «делу Скрипалей», — сказал Лавров.

В мае глава внешнеполитического ведомства заявил о «рассыпающемся деле Скрипалей» из-за отсутствия доказательств. Он обвинил Запад в спекуляции принципом солидарности и попыткам склонить конструктивно настроенные страны к конфронтации с Россией.

27 августа вступил в силу первый пакет американских санкций из-за приписываемой России причастности к отравлению британского агента и экс-полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Новые меры предусматривают ограничение поставок в Россию продукции двойного назначения. Второй пакет мер вступит в силу в ноябре и коснется запрета на полеты в США «Аэрофлота», ограничение экспорта и снижение уровня дипотношений.

4 марта Скрипалей обнаружили без сознания в парке британского города Солсбери. Власти страны утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Лондон и его союзники бездоказательно обвинили в инциденте Москву.

Российская сторона неоднократно отвергала любые обвинения на этот счет. В МИДе уже пообещали зеркальный ответ и разработали меры для нивелирования эффекта от новых санкций США.