Трамп допустил крах Ирана из-за действий администрации США

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что действия его администрации могут привести к краху Ирана.

«Когда я пришел сюда (в Белый дом. — Ред.), вопрос заключался в том, когда они (власти Ирана. — Ред.) захватят Ближний Восток», – заявил президент США в интервью Bloomberg. Он добавил, что на данный момент «вопрос заключается в том, выживут ли они», обратив внимание на большие изменения, произошедшие за полтора года.

В мае США объявили о намерении возобновить санкции против Ирана, обвинив Тегеран в разработке ядерного оружия и обогащении урана в обход Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о поэтапном восстановлении санкций, на следующий день вступил в силу первый блок ограничений, касающихся автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами, операций с иранской национальной валютой. Второй блок вступит в силу в ноябре.