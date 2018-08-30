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МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном ядерной сделки

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Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
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Исламская Республика Иран (ИРИ) соблюдает условия ядерной сделки, говорится в квартальном докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Согласно отчету, масштабы деятельности страны в этой сфере по-прежнему не превышают лимиты, установленные в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе, пишет «Интерфакс» 30 августа.

8 мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД, обвинив Тегеран в невыполнении обязательств в рамках соглашения, в подписании которого участвовали также Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Сделка ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену международных санкций.

Позднее Вашингтон восстановил первый блок ограничительных мер в отношении Тегерана, касающийся автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами. Второй блок вступит в силу в ноябре и затронет энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, а также связанные с Центробанком республики.

В июле Иран подал иск против США в Международный суд ООН в связи с восстановлением всех американских санкций в отношении Тегерана. Слушания по этому вопросу начались в Гааге в понедельник, 27 августа. Вашингтон настаивает, что урегулирование таких дел находится вне юрисдикции суда всемирной организации и требует отказать Ирану в рассмотрении иска. Представители Тегерана в свою очередь указывают на то, что для страны обращение в суд является единственным выходом, пишет «Газета.ру».

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