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В Саудовской Аравии допустили начало военной операции против Ирана

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
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Совет Безопасности ООН, вполне вероятно, одобрит военную операцию против Ирана, в случае если эта страна полностью или частично перекроет Ормузский пролив, тем самым заблокировав доступ в Персидский залив.

Об этом рассказал советник министра энергетики Саудовской Аравии Ибрахим аль-Муханна, пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters. В то же время он считает маловероятным, что Иран пойдет на этот шаг.

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Кроме того, аль-Муханна заявил о недостаточности текущих санкций против Ирана, потому что они не полностью запрещают экспорт из этого ближневосточного государства.

Тема Ормузского пролива стала актуальной 27 августа после того, как командующий военно-морскими силами Ирана генерал Али Реза Тангсири заявил, что Тегеран полностью взял под контроль Персидский залив.

7 августа США восстановили первый блок санкций, касающийся автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами. Второй блок вступит в силу в ноябре и затронет энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с Центробанком Ирана.

Вашингтон обвиняет Тегеран в разработке ядерного оружия и в обогащении урана в обход положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому. Американские власти намерены вывести страну из сделки.

В ответ на шаги США Евросоюз ввел блокирующий регламент, который объявляет американские санкции в отношении Ирана недействительными на всей территории ЕС.

23 августа Еврокомиссия одобрила первый пакет помощи Ирану для расширения экономических отношений в размере €18 млн ($21 млн). Всего планируется направить Тегерану €50 млн ($58 млн).

Американские власти посчитали это решение «неправильным».

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