Асад не исключил новых инсценировок Западом химатак в Сирии

Предотвратить провокации, связанные якобы с применением химоружия в Сирии, невозможно, так как они не имеют ничего общего с реальностью, заявил президент страны Башар Асад.

Он отметил, что все эти инсценировки придумываются странами Запада и подконтрольными им СМИ, которые затем распространяют лживую информацию в интернете.

«Американцы постоянно врут и сразу же атакуют. Когда нет уважения к международным нормам, когда нет эффективных институтов ООН, вы не можете говорить о предотвращении провокаций, мир живет по законам джунглей», — заявил Асад в интервью телеканалу НТВ.

Политик подчеркнул, что власти Сирии полностью уничтожили все запасы отравляющих веществ под наблюдением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще в 2014 году. Однако данная тема, по его словам, используется Западом как «предлог для прямого военного вмешательства и атак на сирийскую армию».

Несколько дней назад в Министерстве иностранных дел России заявили, что оборудование для производства химического оружия, которое было обнаружено в укрытиях боевиков в сирийском городе Дума, произведено в Западной Европе.