В Москве не исключили новых провокаций с химоружием в Сирии

В Министерстве иностранных дел России не исключили новых вбросов с обвинениями в использовании правительством Сирии химического оружия. Официальный представитель ведомства Мария Захарова рассказала, что им поступают сигналы о готовящихся провокациях.

Дипломат отметила, что если соответствующая информация подтвердится, то Москва будет «пытаться говорить заранее, чтобы предотвращать подобные акции». Дипломат также рассказала о получении неправительственной организацией «Белые каски», которая известна своими постановочными съемками химатак, финансовой поддержки со стороны США. Захарова также напомнила, что они являются пособниками террористов.

«У нас есть информация о том, что сотрудники «Белых касок» имеют тесные связи с террористическими группировками в Сирии, в частности с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ). Об этом свидетельствуют репортажи действительно независимых журналистов, которые посещают Сирию», — цитирует официального представителя МИД России ТАСС.

В начале апреля ряд СМИ и неправительственных организаций, в том числе «Белые каски», распространили сообщения о якобы имевшей место химатаке в сирийском городе Дума, в которой обвинили официальный Дамаск.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали этот район, но не нашли там следов использования отравляющих веществ. Несмотря на это, 14 апреля США, Великобритания и Франция, без санкции Совета Безопасности ООН, нанесли ракетные удары по территории Сирии в ответ на «химатаку». Позднее жители сирийской Думы на закрытом заседании ОЗХО опровергли применение химоружия.

30 мая средства массовой информации сообщили, что США, Франция и Великобритания готовят новые постановочные химатаки в Сирийской Арабской Республике. По данным СМИ, боевиков и их семьи на американской базе обучают изображать последствия химатаки.