Оборудование для производства химоружия в Сирии боевики получили из Европы

Оборудование для производства химического оружия, найденное в сирийском городе Дума, которым пользовались боевики, произведено в Западной Европе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Конкретную информацию мы готовы в рабочем порядке передать нашим коллегам, если это будет им интересно, и предъявить соответствующие доказательства, что в руки террористов и боевиков это оборудование попало из Западной Европы», — сказала журналистам Захарова.

В Москве не исключают новых провокаций с химоружием в Сирии. О том, что в МИД поступают соответствующие сигналы, Мария Захарова рассказала на брифинге. Она отметила, что если информация подтвердится, то Москва будет «пытаться говорить заранее, чтобы предотвращать подобные акции».

Дипломат также обвинила Соединенные Штаты в создании биологической угрозы России и СНГ. Подтверждением этого, по словам Захаровой, является функционирование Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси, а также микробиологическая лаборатория третьего уровня защиты в Грузии.