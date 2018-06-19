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Захарова рассказала, как Запад обманул Россию

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После окончания войны западные страны обманули Россию и окружили ее колючей проволокой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet.

Он подчеркнула, что последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений и власти полностью открыли страну для Запада. «Не потому, что нас победили, — мы сделали это сами», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

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«Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой», — заключила Захарова, подчеркнув, что Москва не заинтересована в конфликтах с западными странами и желает развития торговых и культурных связей. «Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг другу в страны, мы хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают!», — заявила официальный представитель МИДа.

Вместе с тем Захарова отметила, что у России есть право демонстрировать свое вооружение другим государства, чтобы не допустить войны и гибели миллионов людей.

«На протяжении последних двадцати лет нас пытаются окружить со всех сторон. Мы спрашивали, зачем нужна ПРО в Польше. И нам отвечали, что это нужно против Ирана. Мошенничество чистой воды», — отметила дипломат.

Адская драка

Лидеры стран G7 в Канаде договорились продолжить расширение санкций против России, увязав их с выполнением Москвой Минских договоренностей. Кроме того, Группа семи обвинила власти РФ в «дестабилизирующей деятельности», «подрыве демократических систем» и «поддержке сирийского режима». «Мы согласились на то, чтобы быть готовыми в случае необходимости принять дополнительные ограничительные меры против России», — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

При этом президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита из-за резких высказываний премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Как отметила Мария Захарова, после обвинений в адрес России на саммите G7 западные страны «сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами».

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