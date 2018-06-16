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Американский эксперт рассказал о провокации НАТО по отношению к России

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Фото: TASS/Zuma/Dirk Waem
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США и НАТО продолжают настраивать Россию против себя, и просьба Норвегии удвоить присутствие американских войск на своей территории — последний пример провокации, считает американский эксперт по внешней политике Тед Гален Карпентер.

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Как сообщается в его статье в журнале The National Interest, норвежцы хотят разместить военные базы как можно ближе к границе с Россией.

Сейчас в стране находятся 330 представителей американских вооруженных сил, которые постоянно сменяются. В случае удовлетворения просьбы численность военного контингента США увеличится до 700 человек. Согласно плану, военные будут базироваться буквально в нескольких сотнях километров от границ России.

В статье уточняется, что временный характер размещения войск позволяет Норвегии формально соблюдать обещание, которое было дано Москве при вступлении в НАТО в 1949 году. Тогда власти страны пообещали, что на ее территории не будет американских баз.

Эксперт отмечает, что на самом деле это «циничная уловка, которой никого не одурачить». По его словам, заявление властей Норвегии о том, что размещение войск не направлено против России, звучит неправдоподобно. 

13 июня сообщалось, что размещение постоянных военных баз США стало приоритетом для властей Польши. В Кремле заявили, что размещение американской военной базы в польской республике повлечет ответные меры со стороны России. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на то, что это суверенное дело государства, «постепенная экспансия военной структуры НАТО» в сторону российских границ не может не иметь последствий для атмосферы безопасности.

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