Песков рассказал об ответе России на размещение базы США в Польше

Размещение военной базы США в Польше повлечет ответные меры со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Песков, несмотря на то, что такие решения — суверенное дело любой страны, последствия для атмосферы безопасности на континенте «очевидны».

Ранее издание Politico написало о планах Варшавы выделить $2 млрд на размещение на польской территории постоянной военной базы США. Это объяснили «настоятельной необходимостью в постоянной военной дивизии США в Польше».

В Госдуме осудили эти намерения. Зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин полагает, что такая политика Варшавы ведет к конфронтации вблизи границ с Россией.

19 мая сообщалось, что США перебросили бронетехнику из состава базирующейся в Техасе бригады в порт Антверпена. Далее технику намерены транспортировать в Восточную Европу в рамках операции Atlantic Resolve.