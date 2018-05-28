Прямой эфир

В Госдуме оценили план Польши разместить военную базу США

0
Фото: U.S. Army/flickr.com/Michael T. Crawford
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политика Варшавы ведет к конфронтации вблизи границ с Россией. Так, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал информацию о планах Польши заплатить $2 млрд за размещение на территории страны постоянной военной базы США.

По мнению парламентария, база может появиться в Польше с высокой вероятностью. «На мой взгляд, эта политика руководства страны не стыкуется с мнением жителей Польши. И то, что носит военизированный характер политика руководства страны, это очевидно», — сказал Швыткин, сообщает «РИА Новости».

В кредит и за наличные
Какое Россия поставляет оружие в Армению и в Азербайджан

В этой связи Россия готова предпринять меры по укреплению оборонного потенциала. В том числе разместить различные силы и средства находящихся на вооружении российских войск, отметил депутат.

Ранее, 27 мая, издание Politico сообщило со ссылкой на документы минобороны Польши о планах Варшавы выделить $2 млрд на размещение на польской территории постоянной военной базы США. Это объясняется «настоятельной необходимостью в постоянной военной дивизии США в Польше».

В начале мая США начали перебрасывать в Европу 1-ю танковую бригаду в рамках операции Atlantic Resolve. В регион направляются около 3,5–4 тыс. солдат вместе с оборудованием. Конечным пунктом переправки сил является Польша.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Активизацию американских ПРО в Польше отложили на два года
Евросоюз может сократить финансирование Польши и Венгрии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017