В Госдуме оценили план Польши разместить военную базу США

Политика Варшавы ведет к конфронтации вблизи границ с Россией. Так, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал информацию о планах Польши заплатить $2 млрд за размещение на территории страны постоянной военной базы США.

По мнению парламентария, база может появиться в Польше с высокой вероятностью. «На мой взгляд, эта политика руководства страны не стыкуется с мнением жителей Польши. И то, что носит военизированный характер политика руководства страны, это очевидно», — сказал Швыткин, сообщает «РИА Новости».

В этой связи Россия готова предпринять меры по укреплению оборонного потенциала. В том числе разместить различные силы и средства находящихся на вооружении российских войск, отметил депутат.

Ранее, 27 мая, издание Politico сообщило со ссылкой на документы минобороны Польши о планах Варшавы выделить $2 млрд на размещение на польской территории постоянной военной базы США. Это объясняется «настоятельной необходимостью в постоянной военной дивизии США в Польше».

В начале мая США начали перебрасывать в Европу 1-ю танковую бригаду в рамках операции Atlantic Resolve. В регион направляются около 3,5–4 тыс. солдат вместе с оборудованием. Конечным пунктом переправки сил является Польша.