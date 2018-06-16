«Жнецы» из-за океана

В конце прошлого месяца в прессе появились краткие сообщения о развертывании в Польше американских беспилотников MQ-9, подкрепленные в начале июня несколькими фото. Портал iz.ru разбирался, чем этот, казалось бы, совсем незначительный факт выделяется среди прочих новостей об усилении американского военного присутствия в Восточной Европе.

Впервые информация о начале полетов на авиабазе Мирославец, на западе Польши, американских БПЛА появилась в виде краткого и не сопровождающегося фотоснимками (что крайне необычно) пресс-релиза на сайте командования ВВС США в Европе и Африке 21 мая. Из одного абзаца текста нельзя было почерпнуть практически никаких подробностей, и новость сначала прошла совершенно незамеченной, хотя возможность подобного шага и обсуждалась зимой этого года. Обратили на нее внимание в последних числах мая после публикации польского журналиста на портале theaviationist.com.

Справка «Известий» Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper («Жнец») — основной беспилотник ВВС США. Представляет собой увеличенное в размерах развитие конструкции первого ударного БПЛА современного облика MQ-1 Predator. При сопоставимых с современным истребителем дальности и высоте полета экономичный турбовинтовой двигатель обеспечивает ценой низкой скорости высочайшую продолжительность полета (до 27 часов у базовой версии; до 42 часов у модификации с увеличенным размахом крыла и дополнительными топливными баками), что делает его идеальным для патрулирования. Несет разнообразное разведывательное оборудование, корректируемые бомбы и противотанковые ракеты общей массой до 1700 кг. Начиная с 2007 года активно применяется в боевых операциях в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. В первую очередь именно благодаря MQ-9 в 2015 году БПЛА обошли пилотируемые самолеты по количеству авиаударов в Афганистане.

По имеющейся информации, американские БПЛА и сопутствующее оборудование скрытно прибыли в Польшу еще 9 мая на двух Ан-124 «Руслан» украинской грузовой авиакомпании «Авиалинии Антонова». Следует отметить, что в использовании украинских транспортных самолетов нет ничего необычного, так как они регулярно подключаются к перевозке грузов в интересах стран НАТО (не обладающих своими тяжелыми военно-транспортными самолетами) и США (экономящих ресурс своих C-5 и С-17). До недавнего времени большую часть полетов в интересах НАТО осуществляли «Русланы» российской авиакомпании «Волга-Днепр», но с апреля 2017 года они прекратили сотрудничество с альянсом по политическим и санкционным причинам.

p Польские и американские военные на фоне БПЛА MQ-9B Фото: twitter.com/DGeneralneRSZ

Особенность легкоразборного и упаковываемого в компактный контейнер беспилотника позволяет скрытно перебросить таким образом большое число машин. В первых числах июня завесу тайны приподняло министерство обороны Польши, опубликовавшее несколько фото, судя по которым машины принадлежат к современной модификации Block 5 с обновленным БРЭО (отличается по характерным антеннам на законцовках крыла) и несколько увеличенной массой полезной нагрузки. Примечательно, что, несмотря на то что ВВС США взяли на себя «ответственность» за развертывание машин, они не несут опознавательных знаков, кроме кода временной гражданской регистрации Федерального управления гражданской авиации США, выданной компании-производителю.

Подобная необычная ситуация (беспилотники американских ВВС обычно исправно несут опознавательные знаки и военный бортовой номер) дает почву для размышлений. Разумеется, в первую очередь на ум приходит предположение о подстраховке на случай потери машины во время разведывательного полета, допустим, под Калининградом (который является самой очевидной целью для «экскурсий американских туристов»). Однако на этот случай было глупо заранее «подставляться», объявляя о начале базирования.

Лошадки для гусар

Куда более вероятно, что приятное — очередное «сдерживание России» путем авиаразведки в чувствительных для Москвы регионах — в этот раз планируют совместить с полезным, то есть с продажей новых БПЛА Польше. Таким образом, американские военные в ближайшие месяцы постараются организовать для польских коллег максимально эффектный «тест-драйв». Недаром в качестве места базирования для неприхотливых дронов выбран довольно удаленный от российских границ Мирославец, где располагается 12-я база БПЛА ВВС Польши.

p2 БПЛА MQ-9 Фото: Global Look Press/Gene Blevins

При этом современными БПЛА подобного класса Войско польское не обладает, что давно очень мечтает исправить. Американская сторона, в свою очередь, настойчиво предлагает главному восточноевропейскому союзнику именно MQ-9, причем предлагая различные схемы, в том числе и лизинг. Так что очень возможно, что всего через несколько месяцев американские военные торжественно объявят о передаче новому покупателю «Жнецов» первых машин для освоения в войсках в ожидании масштабных поставок, а дроны сменят гражданскую регистрацию на «клетку» ВВС Польши.

России, впрочем, совершенно не легче от того, что прямо у ее границ появятся дополнительные беспилотники НАТО с польскими, а не американскими опознавательными знаками. Специфика оснащенных спутниковыми каналами связи БПЛА и вовсе такова, что стороннему наблюдателю неясно, кто им управляет, — это вполне могут быть и специалисты, сидящие в кабинках в Неваде. Впрочем, результаты полетов польских дронов их руководство, вероятно, будет получать в любом случае.

Для разведки вдоль границ американские БПЛА используются не менее, а возможно, и более активно, чем пилотируемые самолеты-разведчики. Так, регулярно отслеживаются общедоступными службами мониторинга полеты высотных тяжелых разведывательных БПЛА RQ-4 Global Hawk над Балтикой, Черным море и даже непосредственно над Украиной, часто вдоль линии соприкосновения ВСУ и ЛДНР. При этом общественности становятся известны только полеты с включенными гражданскими транспондерами, что для военного воздушного судна дело, в общем, сугубо добровольное (точнее регламентируемое внутриведомственными инструкциями по безопасности полетов в зоне активного воздушного трафика).

p1 БПЛА RQ-4 Global Hawk Фото: Global Look Press/Sra Tyler Woodward

Базирование в Польше или приобретение оной американских БПЛА обещает начало практически непрерывных полетов вокруг Калининградской области, что только усилит напряжение на Балтике. В плане создания дискомфорта и реального увеличения возможностей «дорогих партнеров» это даже более неприятно чем периодические ротации «настоящей» пилотируемой боевой авиации — если те прилетают на время, то «Жнецы» у российских северо-западных границ имеют все шансы в том или ином виде остаться.