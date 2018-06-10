Американский беспилотник совершил 11-часовую разведку у границ России

Стратегический дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел в субботу 11-часовой полет у российских границ в Балтийском регионе.

По данным западных мониторинговых ресурсов, беспилотник вылетел с базы Сигонелла на Сицилии. В течение 11 часов летательный аппарат курсировал вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Большую часть времени он находился в воздушном пространстве Литвы.

Ранее Минобороны России отчиталось о разведактивности у российских границ за последнюю неделю. По данным российских военных, с 1 июня у границ РФ было зафиксировано 20 неизвестных летательных аппаратов.