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РФ настаивает на разведении сил у Донецкой фильтровальной станции

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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В районе Донецкой фильтровальной станции необходимо срочно создать новую зону безопасности. Об этом заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов.

После заседания группы в Минске он отметил, что фильтровальная станция подвергается «особым рискам».

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«Складывается впечатление, что перед ВСУ поставили цель захватить этот важнейший инфраструктурный объект и отрезать водоснабжение прилегающих районов, неподконтрольных киевским властям», — цитирует Грызлова ТАСС.

В середине мая Грызлов обвинил украинские власти в попытке заморозить конфликт на востоке страны на неопределенный срок. По его словам, Киев не хочет «предметно обсуждать механизм реализации введения в действие особого статуса Донбасса».

В сентябре 2014 года представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР), Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол. 12 февраля 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации вооруженного противостояния в Донбассе. В подготовке договоренностей участвовали лидеры нормандской четверки — Германии, Франции, России и Украины.

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