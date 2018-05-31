Американский беспилотник провел 12-часовую разведку у западных границ России

Стратегический дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk был замечен у западных рубежей России. Летательный аппарат совершил 12-часовой полет вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга западных авиаресурсов.

Отмечается, что дальний тяжелый беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Сигонелла (Италия) и через территорию Украины, Польши, Румынии и Болгарии направился к Балтийскому морю. Он курсировал у российских границ, находясь в воздушном пространстве Литвы, Эстонии и Латвии.

Также у границ РФ был зафиксирован американский самолет-разведчик RC-135V с позывным TOKEN42. Он провел полет возле Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Аналогичный полет беспилотники США провели 29 мая.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю иностранные летательные аппараты 14 раз вели разведку у границ России. Самолеты российских ВКС поднимались на перехват семь раз. Нарушений границ РФ допущено не было.