Российские силы освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике (ДНР) и улучшили тактическое положение. Об этом 6 июля сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Они также нанесли поражение формированиям 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Противник при этом потерял до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, два пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

«Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 41-й, 47-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — уточнили в Минобороны РФ.

Ранее в этот день оборонное ведомство показало кадры работы штурмовиков мотострелкового соединения группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. Они рассказали об освобождении Очеретино в ДНР. Военнослужащие ВС РФ заходили в город мелкими группами через окопы, которые противник оставил на подступах к населенному пункту. Из-за неожиданности появления российских штурмовиков военнослужащие ВСУ стали активно сдаваться в плен.

До этого, 7 июня, была объявлена эвакуация жителей Очеретино из-за обстрелов со стороны украинских военных. Российские войска взяли населенный пункт под полный контроль 5 мая. Комментируя это, один из военнослужащих рассказал, что противник оказывал сопротивление и контролировал продвижение российских солдат, однако это не оказало никакого эффекта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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