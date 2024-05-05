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ВС России взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Об этом 5 мая сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что подразделения группировки «Центр» также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло в районе населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.

Также российские силы на данном направлении отразили восемь контратак, а противник потерял до 380 военнослужащих, американский танк Abrams, две БМП, в том числе Bradley, боевую бронемашину и три пикапа.

Помимо этого в ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено несколько западных гаубиц и установок.

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За последнее время ВС России освободили Бердычи, Семеновку и Новобахмутовку. Также в апреле были взяты под контроль Первомайское и Водяное. Всего с начала 2024 года российские войска взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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