Вооруженные силы России за неделю с 31 марта по 5 апреля освободили населенный пункт Водяное на авдеевском направлении. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей», — говорится в сообщении.

За указанный период на этом направлении российская армия нанесла поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразила 39 контратак противника.

Потери украинских боевиков составили 1695 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, в ответ на попытки киевского режима нанести удары по российским объектам энергетики и нефтегазовой отрасли ВС РФ нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической отрасли Украины, предприятиям ее военно-промышленного комплекса и средствам ПВО. Также были поражены арсеналы, базы горючего и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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