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МО: с начала года под контроль России перешло 403 кв. км в новых регионах

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С начала года Вооруженным силам (ВС) РФ удалось взять под контроль 403 кв. км территории новых регионов РФ, за март были освобождены пять населенных пунктов. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании ведомства.

«Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — поселок Мирное. Всего с начала года под наш контроль перешло 403 кв. км территории новых регионов Российской Федерации», — сказал он.

Также на совещании ведомства Шойгу озвучил потери украинской армии с начала года. С начала года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 80 тыс. военнослужащих и 14 тыс. единиц вооружения.

«Продолжаем снижать боевой потенциал противника», — добавил Шойгу, комментируя ситуацию в зоне специальной военной операции.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как российские солдаты пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать российские позиции в недавно освобожденном поселке Красное. Минометной батарее 11-й бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ удалось уничтожить остаток группы ВСУ, пытавшейся контратаковать российские позиции.

28 марта заявил президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия решит все задачи обеспечения безопасности новых регионов. По этой причине следует уже сейчас строить перспективные планы по развитию регионов Донбасса и Новороссии, отметил российский лидер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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