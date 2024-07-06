Штурмовики мотострелкового соединения группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР) от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны России 6 июля показало работу российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Заходили в город военнослужащие ВС РФ мелкими группами через окопы, которые противник оставил на подступах к городу. Применение противником большого количества ударных FPV-дронов вызывало большие трудности для бойцов, которым приходилось в буквальном смысле уворачиваться от них и скрываться в укрытиях. Из-за неожиданности появления российских штурмовиков военнослужащие ВСУ стали активно сдаваться в плен.

«Мы залетели первыми в промзону, то есть до нас там войск не было. Мы зашли, закрепились и дали проход другим. Противник, в свою очередь, нас там просто не ждал. Первых пленных, грубо говоря, мои ребята даже не с боем брали, а догоняли на улице. Они в это время просто там гуляли, не ожидая вообще нашего появления», — рассказал командир штурмовой роты «Тайфун» с позывным Вечерний.

Все действия российских штурмовиков осуществлялись под постоянным контролем расчетов БПЛА. Военнослужащий отметил, что у боевиков ВСУ не было какой-либо инженерной подготовки, только по окраинам были сделаны траншеи.

«Когда у тебя есть цель, ты знаешь, к чему ты стремишься. Больше нет ничего. Правильно надо поставить цель и правильно к ней идти. <…> Дочка подарила перед подписанием контракта. Котик маленький. Вообще по факту три дочки, ради них здесь и нахожусь», — рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным Хороший.

Ранее, 21 июня, командир штурмовой роты «Тайфун» с позывным Вечерний рассказал «Известиям», что во время боев за Очеретино бойцы группировки российских войск «Центр» смогли неожиданно для врага войти в поселок и там закрепиться. Кроме того, многие из находившихся в поселке врагов имели проблемы со связью.

До этого, 19 июня, командир штурмовой роты «Тайфун» группировки «Центр» с позывным Вечерний рассказал, что изначально у его команды не было задачи войти в Очеретино, однако, как только события начали стремительно развиваться, он и другие командиры приняли решение не ждать. В распоряжении «Известий» появились кадры той самой «дороги жизни», на которой было нанесено поражение ВСУ.

7 июня была объявлена эвакуация жителей Очеретино из-за обстрелов ВСУ. Российские войска взяли населенный пункт под полный контроль 5 мая. Комментируя это, один из военнослужащих рассказал, что противник оказывал сопротивление и контролировал продвижение российских солдат, однако это не оказало никакого эффекта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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