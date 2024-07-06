Реклама
Прямой эфир
Мир
Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана
Мир
Джо Байден назвал своим достижением расширение НАТО
Мир
США указали на необходимость роста оборонных расходов в НАТО до 2% ВВП
Мир
Карлсон указал на желание Орбана остановить полное разрушение Украины
Экономика
Ставки по ипотеке выросли до 23%
Общество
Синоптики спрогнозировали грозу и до +24 градусов в Москве 6 июля
Армия
Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Армия
Пиротехники МЧС РФ за полгода обезвредили почти 44 тыс. взрывоопасных предметов
Мир
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте спроса на аренду квартир
Мир
Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС
Культура
В Москве открывается посвященный 12 городам РФ проект-приключение «Код города»
Общество
В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение
Мир
Окружение Байдена считает причиной его проблем со здоровьем преклонный возраст
Спорт
Сборная Франции по пенальти победила португальцев в матче Евро-2024
Происшествия
Более 20 человек отравились роллами из кафе в Бурятии
Сюжет:

Штурмовики ВС РФ рассказали об освобождении населенного пункта Очеретино от ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штурмовики мотострелкового соединения группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР) от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны России 6 июля показало работу российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Заходили в город военнослужащие ВС РФ мелкими группами через окопы, которые противник оставил на подступах к городу. Применение противником большого количества ударных FPV-дронов вызывало большие трудности для бойцов, которым приходилось в буквальном смысле уворачиваться от них и скрываться в укрытиях. Из-за неожиданности появления российских штурмовиков военнослужащие ВСУ стали активно сдаваться в плен.

«Мы залетели первыми в промзону, то есть до нас там войск не было. Мы зашли, закрепились и дали проход другим. Противник, в свою очередь, нас там просто не ждал. Первых пленных, грубо говоря, мои ребята даже не с боем брали, а догоняли на улице. Они в это время просто там гуляли, не ожидая вообще нашего появления», — рассказал командир штурмовой роты «Тайфун» с позывным Вечерний.

Все действия российских штурмовиков осуществлялись под постоянным контролем расчетов БПЛА. Военнослужащий отметил, что у боевиков ВСУ не было какой-либо инженерной подготовки, только по окраинам были сделаны траншеи.

«Когда у тебя есть цель, ты знаешь, к чему ты стремишься. Больше нет ничего. Правильно надо поставить цель и правильно к ней идти. <…> Дочка подарила перед подписанием контракта. Котик маленький. Вообще по факту три дочки, ради них здесь и нахожусь», — рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным Хороший.

«Работаем по украинским укреплениям, где они очень долго окапывались»
Как российские войска освобождают Красногоровку — последний город агломерации, откуда идут обстрелы Донецка

Ранее, 21 июня, командир штурмовой роты «Тайфун» с позывным Вечерний рассказал «Известиям», что во время боев за Очеретино бойцы группировки российских войск «Центр» смогли неожиданно для врага войти в поселок и там закрепиться. Кроме того, многие из находившихся в поселке врагов имели проблемы со связью.

До этого, 19 июня, командир штурмовой роты «Тайфун» группировки «Центр» с позывным Вечерний рассказал, что изначально у его команды не было задачи войти в Очеретино, однако, как только события начали стремительно развиваться, он и другие командиры приняли решение не ждать. В распоряжении «Известий» появились кадры той самой «дороги жизни», на которой было нанесено поражение ВСУ.

7 июня была объявлена эвакуация жителей Очеретино из-за обстрелов ВСУ. Российские войска взяли населенный пункт под полный контроль 5 мая. Комментируя это, один из военнослужащих рассказал, что противник оказывал сопротивление и контролировал продвижение российских солдат, однако это не оказало никакого эффекта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024