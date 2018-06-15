СМИ назвали российский «Терминатор» угрозой самому смертоносному оружию США

Разрабатываемая Россией боевая машина поддержки пехоты (БМПТ) «Терминатор-3» может стать угрозой для американских дронов, которые считаются «самым смертоносным оружием США».

Как пишет National Interest, третье поколение этих БМПТ сможет поражать все виды целей, сбивая воздушные и уничтожая наземные объекты, а также живую и неживую силу противника.

Издание отмечает, что в новой версии БМПТ-72 появятся боеприпасы «земля – воздух» с изменяемой траекторией полета и возможностью подрыва в это время. Это позволит «Терминатору-3» сбивать беспилотники.

При этом автор статьи задается вопросом, где именно будет установлена платформа по борьбе с дронами, притом что БМПТ оснащена девятью системами вооружения. Среди них гранатометы, пулеметы, пушки, противотанковое и противокорабельное оружие.

«Где разместить это оружие, если на этой машине и так установлено девять разных систем вооружений? Где установить радиолокационную станцию? Если РЛС не будет, то «Терминатор» сможет бороться лишь с небольшими дронами на расстоянии прямой видимости», — пишет эксперт.

Также он указывает, что новый «Терминатор» будет хорошо бронированной машиной, эффективной в борьбе с пехотой и легкобронированными целями.

8 июня в «Ростехе» сообщили, что «Уралвагонзавод» создает облик третьего поколения «Терминатора». В настоящий момент обсуждается улучшение тактико-технических характеристик машины и модернизация шасси.

В мае Минобороны опубликовало видео, в котором продемонстрированы возможности «Терминатора».

В ведомстве отметили, что БМПТ предназначены для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения.