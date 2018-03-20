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БМПТ «Терминатор-2» поступит на вооружение российской армии

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Фото: РИА Новости/Павел Герасимов
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Российская армия возьмет на вооружение новейшие боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». О том, что принципиальное решение принято, заявил во вторник, 20 марта, источник в ВПК.

«Принципиальное решение о принятии на вооружение «Терминаторов» принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что боевая машина прошла испытание в Сирии.

Боевая машина «Терминатор» производства «Уралвагонзавода» предназначена для защиты танков от пехоты противника, а ее 30-миллиметровые пушки и ракетные комплексы «Атака» позволяют уничтожать большое количество целей. Ее разработали еще в 2000 году на основе боевого опыта конфликта в Чечне.

9 февраля стало известно, что российское оборонное ведомство планирует закупать порядка 200 танков разных модификаций ежегодно.

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