Минобороны намерено закупать 200 танков ежегодно

Российское оборонное ведомство планирует закупать порядка 200 танков разных модификаций ежегодно, рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов. Он добавил, что основной задачей «Уралвагонзавода» в настоящее время является выполнение государственного оборонного заказа.

«Мы в среднем будем закупать в ближайшие годы около 200 танков различных модификаций в год», — объяснил замминистра, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Он добавил, что в параде Победы 9 мая 2018 года примут участие боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

«Будет новинка, надо показать боевую машину поддержки танков (БМПТ). Она, кстати, неплохо себя зарекомендовала в сирийском конфликте», — цитирует Борисова телеканал «Звезда».

Ранее в Минобороны назвали сроки начала серийных поставок танка «Армата», сообщил портал iz.ru.