Арктическую группировку ВС РФ снабдят «Градами» на базе вездеходов

Арктическую группировку Вооруженных сил России снабдят «Градами» и «Смерчами» на базе вездеходов ДТ-30ПМ «Витязь».

В Минобороны рассказали «Известиям», что данная техника уже включена в список перспективного вооружения.

«Витязь» состоит из двух звеньев, соединенных спецмеханизмом. Такая конструкция позволяет ему легко преодолевать бездорожье как в болотистой местности, так и в условиях глубокого снежного покрова.

Эксперты считают, что системы залпового огня в Арктике существенно усилят боевую мощь стрелковых бригад и сделают их уникальными в своем роде.

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Полярные стрелки получили болотно-арктические «Грады»