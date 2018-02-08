Полярные стрелки получили болотно-арктические «Грады»

Российские арктические бригады оснастят сверхпроходимыми реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град» и «Смерч». Базой для полярных РСЗО послужат гусеничные вездеходы ДТ-30ПМ «Витязь». Эти машины состоят из двух звеньев, соединенных специальным механизмом сцепления. Благодаря своей конструкции «Витязи» способны передвигаться по полному бездорожью, легко преодолевать снежные заносы, глубокий снег, болота и водные преграды. По мнению экспертов, такие боевые машины значительно усилят мобильность и огневой потенциал артиллерии в Арктике.

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, система залпового огня (РСЗО) на шасси гусеничного вездехода «Витязь» включена в перечень перспективного вооружения для арктических бригад.

В АО «Машиностроительная компания «Витязь» рассказали, что сейчас компания поставляет конечному производителю — ПАО «Мотовилихинские заводы» — базовые модели двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30П-1. В них предусмотрена возможность размещения различных видов оружия, дополнительного бронирования, других систем защиты. При установке на платформы РСЗО потребуются лишь незначительные доработки.

В ЗАО «СКБ» (входит в состав ПАО «Мотовилихинские заводы») подтвердили, что разработки перспективной арктической системы залпового огня на базе «Витязя» ведутся. Но от дальнейших комментарий отказались.

Ранее сообщалось, что основным вооружением арктических РСЗО станут боевые платформы «Град» и «Смерч». Обе системы предназначены для уничтожения и подавления живой силы и боевой техники противника в районах сосредоточения. Калибр «Града» — 122 мм, максимальная дальность стрельбы — 40 км. «Смерч» — более тяжелый и дальнобойный комплекс. Его калибр — 300 мм, он способен поражать цели на расстоянии до 100 км.

Снегоболотоход «Витязь» выполнен по схеме «двойное звено». Она предусматривает прицепное соединение двух транспортеров. Впереди размещаются экипаж и боевой расчет системы залпового огня (всего 4–7 человек), а также силовая установка. Сзади — многофункциональный корпус для монтажа систем вооружения.

ДТ-30 отличается уникальной проходимостью и маневренностью. Несмотря на значительную массу — 28 т, давление его гусениц на грунт всего около 0,3 кг/см². Вездеход уверенно преодолевает снежные завалы, болотистую местность, переплывает небольшие водоемы. Не преграда для «Витязей» — овраги и рвы шириной до 4 м. Также машины могут легко взбираться на пригорки и склоны высотой до 1,5 м.

«Витязь» способен развивать скорость до 50 км/ч. Запаса топлива в среднем хватает на 500 км хода.

— Сейчас Минобороны в Арктическом регионе разворачивает большое количество войск. На этом направлении военным нужна проходимая и готовая работать в самых суровых климатических условиях техника, — рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Алексей Хлопотов. — Эти артиллерийские системы будут использоваться в исключительных случаях — когда понадобится массированным огнем прикрыть важные объекты или опасные направления.

Ранее в Минобороны сообщали, что для Арктики будет создано семейство боевой техники, включающее бронетранспортер, реактивную систему залпового огня, зенитный ракетный комплекс и самоходные артиллерийские установки. Планировалось, что основной транспортной платформой для этой техники станут унифицированные двухзвенные тягачи. Показанные на параде Победы 2017 года в Москве зенитные комплексы «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА» для действий в Арктике были выполнены на базе транспортеров ДТ-30ПМ.