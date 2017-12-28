Войсковая ПВО даст отпор высокоточному оружию

Войсковая ПВО менее известна широкой публике, чем ПВО Воздушно-космических сил, однако именно от этого рода войск зависит способность армии выполнять поставленные задачи в условиях современной войны. Командующий войсковой ПВО Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал «Известиям» о новых системах зенитного вооружения, перспективных разработках и опыте боевой работы в Сирии.

— В чем различие между ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) и войсковой ПВО Вооруженных сил (ВС)?

— Войска ПВО ВКС имеют заблаговременно оборудованные стартовые позиции и пункты управления. Их основное предназначение — отражение внезапной агрессии из воздушно-космической сферы, защита административных и ключевых индустриальных центров.

Войсковая ПВО обеспечивает прикрытие армейских группировок и объектов войскового тыла. Ее соединения, части и подразделения действуют непосредственно в боевых порядках прикрываемых войск, в состав которых входят организационно.

— Какие новые системы поступили на вооружение войсковой ПВО за последние годы?

— С 2014 года на вооружение стала поступать новейшая модификация зенитного ракетного комплекса (ЗРК) дальнего действия С-300В4, самая «дальнобойная» в своем классе. В ней существенно усилены возможности противоракетной составляющей, увеличена зона поражения авиационных средств. Модернизационные возможности системы позволяют поражать баллистические и перспективные летательные аппараты.

Продолжается развитие ЗРК средней дальности семейства «Бук». Появились модификации «Бук-М2» и «Бук-МЗ». В состав ЗРК «Бук-М2» введен радиолокатор подсвета и наведения. Это позволило расширить радиогоризонт на предельно малых эшелонах полета цели и увеличить дальность поражения крылатых ракет. Каждое огневое средство обеспечивает обнаружение, опознавание и обстрел одновременно до четырех целей с неподготовленной стартовой позиции.

С 2016 года начаты серийные поставки новейшей модификации комплекса «Бук-МЗ». За счет многофункциональной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой и новых ракет комплексы «Бук-МЗ» в 2–3 раза превосходят возможности предыдущих ЗРК этого класса. Одна самоходная установка способна обстреливать до шести целей.

В 2012 году подразделения ПВО тактического звена начали оснащаться ЗРК малой дальности «Тор-М2У». Они были переведены на современную элементную базу, обеспечена четырехканальность по цели, повышена помехозащищенность, расширены возможности сопряжения с другими огневыми средствами по цифровым каналам связи. Реализован обмен информацией о воздушной обстановке между двумя боевыми машинами при работе в режиме «звено». При этом обеспечивается наиболее эффективная защита от высокоточного оружия.

С 2016 года начала поступать новейшая модификация ЗРК «Тор-М2». Высокие маневренные и огневые характеристики позволяют использовать их в качестве высокомобильных разведывательно-огневых комплексов. Применение новой зенитной управляемой ракеты позволило расширить границы зоны поражения почти в полтора раза и довести боекомплект боевой машины до 16 ракет. «Тор-М2» остается единственным в мире средством такого класса, способным в движении одновременно обстреливать четыре воздушные цели четырьмя ракетами.

Для непосредственного прикрытия отдельных тактических подразделений с 2014 года используется переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба». За счет применения новой оптической головки самонаведения увеличена зона обстрела целей с невысоким тепловым излучением и защищенность от пиротехнических помех. Как следствие, снижен расход ракет для поражения одной цели, а эффективность комплекса увеличена в 1,5–2 раза по сравнению с ПЗРК «Игла».

— ЗРК С-300В4 присутствовали в составе группировки войск в Сирии. Не могли бы Вы рассказать об этом подробнее?

— Для расширения зоны контроля воздушного пространства в восточной части Сирии, недопущения нападения авиации противника на аэродром Хмеймим и пункт базирования материально-технического обеспечения «Тартус» в октябре 2016 года на боевое дежурство в назначенном районе заступил дивизион ПВО системы С-300В4.

Во время выполнения боевых задач неоднократно обнаруживались и брались на автоматическое сопровождение стратегические самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США. Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво. Воздействие помех сильной интенсивности не могло помешать работе боевых расчетов.

Экипажи самолетов тактической авиации довольно нервно реагировали на их устойчивое сопровождение средствами ПВО на дальностях 200–300 км.

Личный состав и техника дивизиона достойно выполнили поставленные задачи и в июне этого года были возвращены в пункт постоянной дислокации.

— Расскажите, пожалуйста, про разработку перспективных образцов вооружения и военной техники в интересах войсковой ПВО.

— Сейчас в интересах войсковой ПВО проводится четыре основных опытно-конструкторских работы.

На завершающем этапе находится разработка «арктического» ЗРК малой дальности «Тор-М2». Средства комплекса размещаются на базе двухзвенных тягачей ДТ-30ПМ высокой проходимости. ЗРК способен нести боевое дежурство в условиях Арктики и Крайнего Севера как в составе дивизиона, так и полностью автономно. Боевые средства комплекса «Тор-М2ДТ» были представлены широкой общественности на Параде Победы 9 мая 2017 года. Первый комплект поступит в войска уже в следующем году.

На смену комплексам «Шилка» разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс с инновационным боекомплектом выстрелов. Он предназначен для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА), одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия, самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легко бронированных целей. Особенность комплекса — его малая радиозаметность благодаря применению пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Для подразделений, вооруженных переносными зенитными ракетными комплексами типа «Игла-С» и «Верба», завершается разработка машины управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков-зенитчиков. Боевая машина способна вести разведку воздушных целей и их обстрел самонаводящимися ракетами с места и в движении.

Завершаются испытания универсального мишенно-тренировочного комплекса для подготовки подразделений войсковой ПВО. В нем используются программно и дистанционно управляемые многоразовые мишени, имитирующие крылатую ракету, тактический БПЛА, реактивный самолет и зависающий ударный вертолет.