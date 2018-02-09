В Минобороны назвали сроки начала серийных поставок танка «Армата»

Вопрос о заключении крупных контрактов на покупку новейшего танка «Армата» будет решаться после 2020 года, сообщил в пятницу, 9 февраля, замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов.

«В 2020 году у нас финиш по всем новым образцам, и после этого мы будем принимать решение о серийных крупных контрактах», — цитирует Борисова «РИА Новости».

Он также отметил, что госиспытания начнутся в этом году и продолжатся до конца 2019 года. В настоящее время завершаются работы над новым боекомплектом для танка, уточнил Борисов.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» проводит теоретические и экспериментальные работы по созданию боевого танка-робота на тяжелой гусеничной платформе «Армата».