Уралвагонзавод рассказал о создании штатного боеприпаса для танка «Армата»

Боеприпас для новейшего танка Т-14 «Армата» находится в разработке и уже есть положительные результаты.

Информацию об этом распространил гендиректор корпорации Уралвагонзавод Александр Потапов в четверг, 8 февраля.

«Есть специальные, интересные решения, которые, как мы думаем, принесут положительные результаты», — цитирует его «РИА Новости».

При этом отмечается, что разработкой снарядов к «Армате» занимается госкорпорация Росатом, а не Техмаш, как других боеприпасов.

24 января портал iz.ru рассказал о том, что серийное производство новейших танков Т-14 «Армата» стартует в 2020 году.

Новейшими танками «Армата» прежде всего будет вооружаться 1-я гвардейская танковая армия, штаб которой находится в Одинцово Московской области, 20-я гвардейская общевойсковая армия Центрального военного округа (штаб — в Воронеже), а также имеющая штаб в Новочеркасске Ростовской области 8-я гвардейская общевойсковая армия Южного военного округа.