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Армейский спецназ вооружат противотанковыми гранатометами «Копье»

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Модернизированные противотанковые гранатометы СПГ-9 «Копье» поступят на вооружение специальных подразделений российской армии. Об этом «Известиям» рассказали в Минобороны.

Изначально СПГ-9 «Копье», принятый на вооружение еще в 1963 году, предназначался только для борьбы с бронетехникой — его кумулятивная граната способна прожигать броню толщиной 300 мм. Однако позднее был разработан осколочный боеприпас, подходящий для уничтожения в том числе бетонных укреплений и подавления живой силы противника с расстояния до 1 км.

СПГ-9 гораздо дешевле противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и отличается довольно высокой скорострельностью — до шести выстрелов в минуту. При этом стрельба из «Копья» не требует длительной подготовки, обращению с этим оружием можно обучить всех бойцов.

К слову, СПГ-9, идеально подходящий для использования небольшими мобильными группами, хорошо зарекомендовал себя в Сирии — он стоит на вооружении правительственных войск.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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