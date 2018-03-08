Американские танкисты оценили российскую «Армату»

Американские танкисты оценили российский танк Т-14 «Армата», назвав его безопасной машиной. Об этом пишет Business Insider.

Военные согласились поделиться мнением на условиях анонимности.

«В Т-14 нужна команда из трех человек. Они сидят в отсеке (изолированном от топлива и боеприпасов. — Прим. ред.), это звучит довольно безопасно», — сказал один из собеседников.

В материале отмечается, что «Армата» оснащена новой 125 мм пушкой 2А82 в отличие от американского танка M1 Abrams, который имеет 120 мм пушку M256.

«Мне кажется, русские обычно делают оружие вроде автомата Калашникова — даже если бросить его в грязь, он всё равно будет работать», — поделился другой собеседник издания, при этом добавив, что «Армата» показалась ему слишком автоматизированной.

Танк Т-14 «Армата» — боевая машина нового поколения. Танк обладает дистанционно управляемой установкой с пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм. Экипаж располагается в изолированном отсеке, который выдерживает прямое попадание всех существующих противотанковых снарядов. Машина оснащена уникальной радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой (АФАР), которая может одновременно контролировать до 40 наземных и 25 воздушных целей в радиусе 100 км и в автоматическом режиме уничтожать цели размером до 0,3 м.

В 2018 году «Уралвагонзавод» завершит предварительные испытания «Арматы», а в 2020 году не менее 100 новых танков будут закуплены Министерством обороны РФ.