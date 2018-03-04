Прямой эфир

Эксперт назвал уникальным российский проект танка на колесах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Колесный танк на унифицированной платформе «Бумеранг», будучи оснащенным боевым модулем самоходной установки «Спрут-СДМ» со 125-миллиметровым орудием, не будет иметь аналогов в мире. 

Об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.

«Если уже имеющееся боевое отделение со 125-миллиметровой пушкой, которое есть на самоходной противотанковой пушке «Спрут-СДМ», поставить на платформу «Бумеранг», то у России будет плавающий колесный танк, аналогов которому в мире нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Как передает агенство, Мураховский отметил, что реализовать такой проект можно «достаточно быстро». 

Портал iz.ru ранее сообщил, что директор российской Военно-промышленной компании Александр Красовицкий сообщил, что в России планируется создание танка на колесной платформе «Бумеранг». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Морскую пехоту вооружат «Бумерангом»
Красовицкий: бронетранспортер «Бумеранг» — это космические технологии
Генеральный директор Военно-промышленной компании — о перспективах российской бронетанковой техники

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017