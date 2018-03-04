Эксперт назвал уникальным российский проект танка на колесах

Колесный танк на унифицированной платформе «Бумеранг», будучи оснащенным боевым модулем самоходной установки «Спрут-СДМ» со 125-миллиметровым орудием, не будет иметь аналогов в мире.

Об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.

«Если уже имеющееся боевое отделение со 125-миллиметровой пушкой, которое есть на самоходной противотанковой пушке «Спрут-СДМ», поставить на платформу «Бумеранг», то у России будет плавающий колесный танк, аналогов которому в мире нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Как передает агенство, Мураховский отметил, что реализовать такой проект можно «достаточно быстро».

Портал iz.ru ранее сообщил, что директор российской Военно-промышленной компании Александр Красовицкий сообщил, что в России планируется создание танка на колесной платформе «Бумеранг».