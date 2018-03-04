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Танк на колесах создадут в России в ближайшее время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Танк на колесной платформе «Бумеранг» планируют разработать в ближайшее время. Об этом сообщает генеральный директор российской Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий в воскресенье, 4 марта.

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В эфире телеканала «Звезда» Красовицкий заявил, что создание колесного танка находится в планах компании. Для его создания будет использоваться колесная платформа «Бумеранг». Разработка, предположительно, начнется в самое ближайшее время.

Напомним, перспективные боевые машины пехоты на платформе «Бумеранг» представлялись в 2017 году на военном параде на Красной площади в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Красовицкий, комментируя бронетранспортер «Бумеранг», отметил прорыв инженерной мысли и техническое совершенство машины, а также заявил, что «на ней стоят такие серьезные комплексы защиты от высокоточного оружия, что она просто неубиваемая».

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