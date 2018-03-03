Источник: ПРО США потеряла военную ценность после презентации новых вооружений РФ

Системы противоракетной обороны США не представляют никакой военной ценности после презентации Россией новых вооружений. Об этом заявил военно-дипломатический источник в субботу, 3 марта.

По его словам, американские ракеты, которые США могут развернуть в рамках глобальной ПРО, не представляют никакого военного значения после новых систем вооружения, представленных Россией, сообщает ТАСС.

Также источник заявил, что прикрывать позиционные районы и разного рода военные группировки ими теперь бессмысленно, так как от российского комплекса «Кинжал», который имеет скорость 10 махов, защиты нет.

Кроме того, источник заявил, что стратегический комплекс «Авангард» с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью запущен в серийное производство, а российские «Кинжалы» находятся в войсках.

Ввиду новых российских вооружений западным партнерам придется осознать новую реальность и сесть за стол переговоров, чтобы договориться о всеобъемлющей безопасности.