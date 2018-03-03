Прямой эфир

Источник: ПРО США потеряла военную ценность после презентации новых вооружений РФ

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Системы противоракетной обороны США не представляют никакой военной ценности после презентации Россией новых вооружений. Об этом заявил военно-дипломатический источник в субботу, 3 марта.

По его словам, американские ракеты, которые США могут развернуть в рамках глобальной ПРО, не представляют никакого военного значения после новых систем вооружения, представленных Россией, сообщает ТАСС.

Также источник заявил, что прикрывать позиционные районы и разного рода военные группировки ими теперь бессмысленно, так как от российского комплекса «Кинжал», который имеет скорость 10 махов, защиты нет.

Кроме того, источник заявил, что стратегический комплекс «Авангард» с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью запущен в серийное производство, а российские «Кинжалы» находятся в войсках.

Ввиду новых российских вооружений западным партнерам придется осознать новую реальность и сесть за стол переговоров, чтобы договориться о всеобъемлющей безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме ответили на реакцию Трампа, Макрона и Меркель на послание Путина
Несколько предсерийных МБР «Сармат» скоро поступят на вооружение

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017