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В Госдуме ответили на реакцию Трампа, Макрона и Меркель на послание Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Реакцию президента США Дональда Трампа, французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель на заявления Путина о ядерном оружии прокомментировал член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

По его словам, западные лидеры не совсем верно истолковали сигнал, который им отправил президент России, так как речь идет не о наращивании противостояния или агрессии, а о том, чтобы «отставить обиду в сторону» и начать переговоры по регулированию наращивания систем ПРО и вооружений, сообщает депутат в интервью RT.

Также Морозов подчеркнул, что напряженность в отношениях не выгодна никому и если какая-то из стран чувствует себя неуязвимой за счет ПРО, то можно ожидать агрессивных действий. Именно в ответ на этот выход из договора Россия и начала разработку новых видов вооружений.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Трамп, Меркель и Макрон выразили обеспокоенность из-за слов президента России Владимира Путина о развитии обороноспособности в России.

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