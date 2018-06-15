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НАТО намерена активизировать политический диалог с Россией

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Фото: TASS/DPA/Kay Nietfeld
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НАТО намерена активизировать диалог с Россией, об этом заявил в пятницу, 15 июня, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он отметил, что подходом альянса в отношении России является сдерживание и диалог.

«Наш диалог с Россией непрост. Но чем сложнее наши отношения, тем больше требуется диалога», — заявил он после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает ТАСС.

Со своей стороны канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что рассчитывает на конструктивность предстоящего саммита НАТО, несмотря на разногласия государств Евросоюза и США. Она отметила, что на форуме, который намечен на 11–12 июля в Брюсселе, будут приняты «важные решения».

8 июня ряд стран НАТО приняли документ об усилении восточного фланга альянса, а в начале месяца немецкие СМИ сообщили, что организация планирует создать 30-тысячный резерв «на случай нападения России».

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