Ряд стран НАТО приняли документ об усилении восточного фланга альянса

В ходе саммита «Бухарестской девятки», проходящего в Варшаве, страны восточного фланга НАТО приняли декларацию для июльского саммита военного объединения в Брюсселе об усилении присутствия альянса.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Польши Анджей Дуда.

Президент Румынии Клаус Йоханнис добавил, что в декларации отмечается, что «мы должны усилить восточный фланг НАТО — усиление присутствия НАТО на восточном фланге — на пространстве морском, сухопутном, воздушном и в пространстве кибернетическом».

Кроме того, главы стран «Бухарестской девятки» намерены выступить на июльском саммите НАТО в Брюсселе с общей позицией, связанной с политикой России, сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает ТАСС.

Саммит проходит в Варшаве с участием глав восьми государств — Польши, Румынии, Эстонии, Латвии, Литвы, Словакии, Венгрии, Болгарии и председателя парламента Чехии.

Накануне стало известно, что министры обороны стран — членов НАТО утвердили план повышения оперативной готовности сил альянса.

В начале июня немецкие СМИ сообщили, что НАТО планирует создать 30-тысячный резерв «на случай нападения России».