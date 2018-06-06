НАТО развернет новые командования в США и ФРГ

Североатлантический альянс развернет новое морское командование в США и командование по логистике в Германии, заявил в среду, 6 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс–конференции.

Брифинг состоялся в преддверии встречи министров обороны государств НАТО 7–8 июля, отмечает ТАСС.

«Я ожидаю, что министры примут решение усилить нашу командную структуру, расширив ее персонал более чем на 1,2 тыс. человек», — отметил Столтенберг. Он пояснил, что новое морское командование по Атлантике разместят в Норфлоке, а командование по логистике откроют на юге Германии в Ульме.

По данным генсека НАТО, с 2020 года альянс будет поддерживать в постоянной готовности 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 авиаподразделений. Военнослужащих будут менять один раз в месяц, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В феврале стало известно, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен предложила построить в Германии новый центр планирования, логистики и командования НАТО.