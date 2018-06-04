Прямой эфир

Генсек НАТО рассказал о намерениях альянса в отношении России

0
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО стремится к улучшению отношений с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Такую позицию он озвучил на пресс-конференции с президентом Черногории Мило Джукановичем в Брюсселе.

«НАТО не сумело адаптироваться к новым условиям безопасности»
Замглавы МИД РФ Александр Грушко — об утрате Североатлантическим альянсом смысла существования

«Россия — наш сосед, Россия никуда не девается, мы не собираемся изолировать РФ, мы стремимся к улучшению отношений с РФ, нам лучше иметь диалог с РФ», — приводит его слова «РИА Новости».

Столтенберг объяснил это необходимостью держать «под контролем» инциденты и происшествия. 

При этом он отметил, что все союзники поддержали антироссийские экономические санкции, чтобы показать единую и твердую позицию перед лицом «нарушения РФ международных норм».

В начале июня немецкие СМИ узнали, что НАТО планирует создать 30-тысячный резерв «на случай нападения России». C такой инициативой выступили США, а ведущая роль в новом соединении предположительно будет отведена Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Эстонии пригрозили России потерей Санкт-Петербурга
Американское СМИ назвало «ночным кошмаром» НАТО закупку Турцией С-400

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017