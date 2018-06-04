Генсек НАТО рассказал о намерениях альянса в отношении России

НАТО стремится к улучшению отношений с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Такую позицию он озвучил на пресс-конференции с президентом Черногории Мило Джукановичем в Брюсселе.

«Россия — наш сосед, Россия никуда не девается, мы не собираемся изолировать РФ, мы стремимся к улучшению отношений с РФ, нам лучше иметь диалог с РФ», — приводит его слова «РИА Новости».

Столтенберг объяснил это необходимостью держать «под контролем» инциденты и происшествия.

При этом он отметил, что все союзники поддержали антироссийские экономические санкции, чтобы показать единую и твердую позицию перед лицом «нарушения РФ международных норм».

В начале июня немецкие СМИ узнали, что НАТО планирует создать 30-тысячный резерв «на случай нападения России». C такой инициативой выступили США, а ведущая роль в новом соединении предположительно будет отведена Германии.