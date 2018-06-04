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В Эстонии пригрозили России потерей Санкт-Петербурга

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Россия может лишиться ряда крупных городов в случае, если решит атаковать Эстонию, заявил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью газете «Европейская правда»

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«Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», — сказал он.

Вместе с тем Ильвес уточнил, что в «военном смысле» подобной опасности сейчас нет, поскольку Эстония — член НАТО. 

При этом экс-президент обратил внимание на то, что есть другая «опасная угроза» со стороны России, которая продолжается уже 27 лет. Он пояснил, что она заключается в «дискредитации» Эстонии. 

В начале июня немецкие СМИ узнали, что НАТО планирует создать 30-тысячный резерв «на случай нападения России». С данной инициативой выступили США, а ведущая роль в новом соединении будет отводена Германии.

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