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Депутат Европарламента предсказал уход правительства Эстонии из-за дорогого пива

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Фото: TASS/PA Images/Johnny Green
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Эстонское правительство «не протянет долго» из-за дорогого пива, заявил депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс в своем микроблоге в понедельник, 4 июня.

«Эстонское правительство долго не продержится при цене на пиво в €8,45 за поллитра», — цитирует его «Газета.ру».

При этом он пожелал удачи латвийским торговцам алкоголем у эстонских границ.

Акцизы на алкоголь и топливо в Эстонии с начала 2017 года значительно выросли, очередное повышение произошло в январе 2018 года. В результате жители понесли значительные убытки.

24 февраля недовольные действиями властей эстонцы массово выехали в Латвию за алкоголем и бензином.

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