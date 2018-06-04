Депутат Европарламента предсказал уход правительства Эстонии из-за дорогого пива
Эстонское правительство «не протянет долго» из-за дорогого пива, заявил депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс в своем микроблоге в понедельник, 4 июня.
«Эстонское правительство долго не продержится при цене на пиво в €8,45 за поллитра», — цитирует его «Газета.ру».
При этом он пожелал удачи латвийским торговцам алкоголем у эстонских границ.
Акцизы на алкоголь и топливо в Эстонии с начала 2017 года значительно выросли, очередное повышение произошло в январе 2018 года. В результате жители понесли значительные убытки.
24 февраля недовольные действиями властей эстонцы массово выехали в Латвию за алкоголем и бензином.