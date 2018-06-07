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НАТО повысит оперативную готовность сил альянса

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Министры обороны стран — членов НАТО утвердили план повышения оперативной готовности сил альянса, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он отметил, что в этом году государства блока увеличат свои военные расходы на 3,8%.

Кроме того, НАТО расширит состав командного персонала более чем на одну тысячу человек и создаст штабы в Германии и Соединенных Штатах, пишет ТАСС.

«Наше новое совместное командование для Атлантики будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния, США, а новое командование по обеспечению будет находиться в Ульме, Германия», — заявил Столтенберг по итогам первого дня саммита министров обороны стран альянса.

Генсек организации также рассказал, что в составе своей командной структуры они намерены создать центр кибернетических операций.

7 июня в центральной части Литвы столкнулись четыре бронемашины НАТО, которыми управляли американские солдаты. В результате инцидента пострадали более 10 военных.

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