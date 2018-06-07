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Не менее 10 военных пострадали при столкновении бронемашин в Литве

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Фото: commons.wikimedia.org/Sgt. Christina Dion
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По меньшей мере 13 военных пострадали при столкновении четырех бронетранспортеров НАТО в Литве. Инцидент произошел в Пренайском районе.

Информацию подтвердили в минобороны республики. По их данным, легкие травмы получили представители американской армии. Два уцелевших бронетранспортера «Страйкер» отправлены в место дислокации — пригород Казлу Руды, сообщает портал Diena.

В июне в Польше и странах Балтии, в том числе в Литве, проходят крупные военные учения НАТО и союзных войск США. В маневрах задействованы около 12 тыс. солдат (из них одна четвертая часть американцы), а также полторы тысячи единиц военной техники, которую перебросили из Германии.

6 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что новое морское командование НАТО будет развернуто в США, а командование по логистике — в Германии.

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