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Кремль прокомментировал начало учений НАТО «Удар саблей»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва принимает все необходимые меры безопасности на фоне учений НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 4 июня. 

«В Москве всегда отслеживают маневры по линии НАТО. Особенно те, которые происходят у наших границ. Принимаются все меры для обеспечения безопасности нашей страны на фоне таких маневров», — сказал он журналистам. 

Ранее 3 июня в Польше и странах Балтии начались учения НАТО «Удар саблей». Они завершатся 14 июня. В этом году в прибалтийских маневрах альянса примут участие 12 тыс. солдат.

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