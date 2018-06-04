Кремль прокомментировал начало учений НАТО «Удар саблей»

Москва принимает все необходимые меры безопасности на фоне учений НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 4 июня.

«В Москве всегда отслеживают маневры по линии НАТО. Особенно те, которые происходят у наших границ. Принимаются все меры для обеспечения безопасности нашей страны на фоне таких маневров», — сказал он журналистам.

Ранее 3 июня в Польше и странах Балтии начались учения НАТО «Удар саблей». Они завершатся 14 июня. В этом году в прибалтийских маневрах альянса примут участие 12 тыс. солдат.