ВВС Тайваня потеряли связь с истребителем F-16 в ходе учений

Военно-воздушные силы Тайваня потеряли связь с одним из истребителей F-16 во время проведения ежегодных военных учений «Хань гуан». Инцидент произошел в понедельник, 4 мая, в 13:43 по местному времени (8:43 мск).

«В настоящий момент начата поисково-спасательная операция», — сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на военных.

Уточняется, что данный истребитель — одноместный.

Как передает «РИА Новости», учения стартовали в понедельник и продлятся до пятницы, 8 июня. Главными их задачами являются отработка операций на море и на земле.

3 июня в Польше и странах Балтии начались учения НАТО «Удар саблей». В этом году в прибалтийских маневрах альянса примут участие 12 тыс. солдат.