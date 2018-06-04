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ВВС Тайваня потеряли связь с истребителем F-16 в ходе учений

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Фото: wikipedia.org/Al Jazeera English
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Военно-воздушные силы Тайваня потеряли связь с одним из истребителей F-16 во время проведения ежегодных военных учений «Хань гуан». Инцидент произошел в понедельник, 4 мая, в 13:43 по местному времени (8:43 мск).

«В настоящий момент начата поисково-спасательная операция», — сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на военных.

Уточняется, что данный истребитель — одноместный. 

Как передает «РИА Новости», учения стартовали в понедельник и продлятся до пятницы, 8 июня. Главными их задачами являются отработка операций на море и на земле. 

3 июня в Польше и странах Балтии начались учения НАТО «Удар саблей». В этом году в прибалтийских маневрах альянса примут участие 12 тыс. солдат.

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