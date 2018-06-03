Прямой эфир

НАТО планирует создать 30-тысячный резерв «на случай нападения России»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Резерв в 30 тысяч военнослужащих «на случай нападения России» планирует создать НАТО, сообщило в субботу, 2 июня, издание Die Welt.

Новое подразделение получит несколько сот самолетов кораблей и должно будет в случае надобности прийти в боевую готовность за тридцать дней.

Ведущая роль в новом соединении будет отводиться Германии.

Известно, что с данной инициативой выступили США.

Россия неоднократно выражала беспокойство в связи с тем, что Североатлантический альянс наращивает свое присутствие у ее границ.

29 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что НАТО не является универсальным институтом в сфере безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о подготовке украинских военных инструкторами НАТО
В НАТО отказались помогать Израилю в случае нападения Ирана‍

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017