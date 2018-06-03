НАТО планирует создать 30-тысячный резерв «на случай нападения России»
Резерв в 30 тысяч военнослужащих «на случай нападения России» планирует создать НАТО, сообщило в субботу, 2 июня, издание Die Welt.
Новое подразделение получит несколько сот самолетов кораблей и должно будет в случае надобности прийти в боевую готовность за тридцать дней.
Ведущая роль в новом соединении будет отводиться Германии.
Известно, что с данной инициативой выступили США.
Россия неоднократно выражала беспокойство в связи с тем, что Североатлантический альянс наращивает свое присутствие у ее границ.
29 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что НАТО не является универсальным институтом в сфере безопасности.