НАТО планирует создать 30-тысячный резерв «на случай нападения России»

Резерв в 30 тысяч военнослужащих «на случай нападения России» планирует создать НАТО, сообщило в субботу, 2 июня, издание Die Welt.

Новое подразделение получит несколько сот самолетов кораблей и должно будет в случае надобности прийти в боевую готовность за тридцать дней.

Ведущая роль в новом соединении будет отводиться Германии.

Известно, что с данной инициативой выступили США.

Россия неоднократно выражала беспокойство в связи с тем, что Североатлантический альянс наращивает свое присутствие у ее границ.

29 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что НАТО не является универсальным институтом в сфере безопасности.